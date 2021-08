Etwa 300 Deutsche sind noch In Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Tag nach den verheerenden Anschlägen in Kabul hat das Auswärtige Amt Zahlen über die in Afghanistan verbliebenen Deutschen genannt. Demnach halten sich noch etwa 300 Bundesbürger in dem Land auf. Über 10.000 Afghanen habe Deutschland als schutzwürdig identifiziert, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Zugleich betonte er, ihre Namen seien den Taliban nicht mitgeteilt worden. Bei den Selbstmordattentaten sind nach Angaben eines Beamten in Kabul mindestens 95 Afghanen getötet worden. Unter ihnen sollen sich auch Taliban befinden. Die Terrormiliz Islamischer Staat, die die Anschläge verübt haben will, ist mit den Taliban verfeindet. Die USA stellen sich nach den Attentaten, bei denen auch 13 amerikanische Soldaten ums Leben kamen, auf weitere derartige Angriffe ein. Es drohten Anschläge mit Raketen und Autobomben, sagte ein hoher US-Militär.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 13:00 Uhr