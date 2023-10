Etwa 2500 Tote nach Erdbeben im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Iran

Kabul: Nach mehreren Erdbeben vor zwei Tagen im Westen Afghanistans ist die Zahl der Toten auf knapp 2500 gestiegen. Nach Angaben örtlicher Medien wurden zudem mehr als 2000 Menschen in der Grenzprovinz Herat im Westen des Landes verletzt. Es wird befürchtet, dass die Opferzahlen noch weiter steigen. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatten am Samstag sieben Beben in kurzer Folge die Region erschüttert. Die beiden heftigsten erreichten eine Stärke von 6,3. Ein Epizentrum lag 40 Kilometer nordwestlich der Stadt Herat. Es gab heftige Nachbeben. Die Erdstöße waren auch im benachbarten Iran und zwei angrenzenden afghanischen Provinzen zu spüren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 07:00 Uhr