Etwa 100.000 Menschen kommen zur Lichtermeer-Demo in München

München: Die Großdemonstration auf der Theresienwiese gegen Rechtsextremismus ist zu Ende. Münchens Oberbürgermeister Reiter sprach von mehr als hunderttausend Teilnehmern. Die Demonstranten hatten Taschenlampen, Knicklichter, Laternen und andere Lichtquellen dabei. Sie verwandelten die Fläche damit in ein Lichtermeer - als Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Hetze. Die Menschenrechtsaktivistin Tekkal rief in ihrer Rede zur Einheit für die Demokratie auf. Sie mahnte, sich nicht in Einzelinteressen zu verlieren. Organisiert wurde die Kundgebung von Fridays for Future, unterstützt von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis. Die Veranstaltung soll den Auftakt zu weiteren Aktionen in ganz Bayern bilden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 21:00 Uhr