Etwa 10.000 Klimaaktivisten demonstrieren in Berlin

Nachrichtenarchiv - 22.10.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundeshauptstadt haben etwa 10.000 Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung an die Ampel-Parteien appelliert, beim Klimaschutz zuzulegen. Vor den Parteizentralen von Grünen und SPD kam es zu Blockaden. Aktivistin Luisa Neubauer mahnte die Verhandler, zu ihren Versprechen beim Klimaschutz zu stehen. Die Befürchtung, Klimaziele könnten in den Koalitionsgesprächen zu kurz kommen, äußerten auch Umweltverbänden. Greenpeace warnte davor, die jährliche Überprüfung von Klimaschutzmaßnahmen zu lockern. Eine künftige Bundesregierung müsse sich an das Pariser Ziel halten, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Greenpeace-Chef Kaiser sagte, dafür müsse auch der Kohleausstieg nicht "idealerweise" - wie es im Sondierungspapier heißt - sondern verbindlich bis 2030 kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2021 22:00 Uhr