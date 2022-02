Etwa 1.000 Teilnehmer bei Demonstration gegen Münchner Sicherheitskonferenz

Neue Kämpfe in Ostukraine - Mobilmachung in Rebellengebieten

Kiew: Im Osten der Ukraine ist ein Regierungsoldat durch den Beschuss pro-russischer Rebellen getötet worden. Das teilte die ukrainische Armee mit. In der Donbass-Region setzten Regierungsarmee und Separatisten die Kämpfe fort. Und auch die Evakuierung der Städte und Dörfer in der Ostukraine nach Russland geht weiter. Die Aufständischen in den Gebieten Donezk und Luhansk kündigten derweil eine allgemeine Mobilmachung von Männern für Kampfeinsätze an. Nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gab es zuletzt eine - so wörtlich - "dramatische Zunahme" der Angriffe entlang der Frontlinie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 13:00 Uhr