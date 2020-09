Etliche Städte in Bayern überschreiten Corona-Grenzwerte

Nachrichtenarchiv - 12.09.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1630 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Stark erhöht haben sich unter anderem die Zahlen in Garmisch-Partenkirchen. Nach Behördenangaben wurden in der Marktgemeinde zuletzt 54 Menschen positiv getestet. Damit ist der kritische Grenzwert erreicht, und es gelten ab sofort wieder strengere Maßnahmen. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegen aber auch Rosenheim, Würzburg und Memmingen über dem kritischen Bereich. Das Robert Koch-Institut zählt außerdem Kaufbeuren dazu. Auch in München droht der Inzidenzwert erreicht zu werden. Am Montag soll in der Landeshauptstadt über das weitere Vorgehen beraten werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.09.2020 10:15 Uhr