Etliche gesetzliche Neuerungen gelten seit heute

Großbritannien verlässt EU-Binnenmarkt und Zollunion

London: Mit dem Jahreswechsel ist der Brexit endgültig vollzogen worden: Großbritannien ist aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ausgetreten. Premierminister Johnson sagte in seiner Neujahrsansprache, dies sei ein großartiger Moment für das Land. Johnson wörtlich: "Wir haben die Freiheit in unseren Händen, und es liegt nun an uns, das Beste daraus zu machen." Großbritannien könne Dinge nun anders machen - und wenn nötig besser als die Freunde in der EU, so der britische Regierungschef. Ab heute gilt nun das in letzter Minute ausgehandelte Handels- und Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Damit wurde ein harter Brexit verhindert und unter anderem sichergestellt, dass im Warenhandel auch künftig keine Zölle und Mengenbeschränkungen gelten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.01.2021 08:45 Uhr