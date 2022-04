Etliche Festnahmen bei Großrazzia gegen internationalen Drogenhändler-Ring

Nachrichtenarchiv - 21.04.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Einen Tag nach der internationalen Großrazzia gegen einen Drogenhändler-Ring hat die Polizei in Niedersachsen eine erste Bilanz gezogen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes konnte der mutmaßliche Chef der Bande festgenommen werden. Der 39-jährige Deutsche wurde in Dubai mit Hilfe der dortigen Polizei gefasst. Außerdem wurden elf Verdächtige in Deutschland festgenommen, in den Niederlanden und Belgien weitere acht. Wie es heißt, kann dem Drogenhändler-Ring nachgewiesen werden, für die Einfuhr von 23 Tonnen Kokain aus Mittel- und Südamerika verantwortlich zu sein, sowie für den Schmuggel von tonnenweise Marihuana und Haschisch aus Spanien.

