Ethikratsvorsitzende fordert maßvolle Anwendung von "2G"

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Buyx, fordert in der Corona-Pandemie einen zurückhaltenden Umgang mit der sogenannten 2G-Regel. Diese besagt, dass nur noch Geimpfte und Genesene an Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF erklärte Buyx, sollte der Staat eine solche Vorgabe einführen, dann würde es sich um ein starkes Eingreifen in die Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben handeln. Wenn die Situation es aber erfordere, müsse die Regel maßvoll umgesetzt werden. Zugleich plädierte Buyx dafür, die Zeit bis zum Herbst zu nutzen, um die Menschen zum Impfen zu mobilisieren. Dann sei es aber gerechtfertigt, dass Impfunwillige ab dem 11. Oktober für Corona-Tests selber aufkommen müssen. Allen voran Ministerpräsident Söder hatte sich für die mittelfristige Einführung der 2G-Regel stark gemacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 08:00 Uhr