Ethikratsmitglied Henn ist für Impfpflicht für Erzieher und Lehrer

Berlin: Ein Mitglied des Ethikrats hat sich dafür ausgesprochen, dass sich Lehrkräfte und Kitapersonal impfen lassen müssen. Der Medizinethiker Henn sagte der "Rheinischen Post", wer sich in eine Gruppe verletzbarer Personen begebe, trage eine besondere Verantwortung. Nach seinen Worten haben Kinder selbst zwar ein geringes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, man müsse aber weiter damit rechnen, dass sie das Virus in ihre Familien tragen. Der Mediziner verwies in dem Zusammenhang auf Risikogruppen, etwa Krebspatienten, die nicht geimpft werden können. Eine allgemeine Impfpflicht lehnte Henn aber ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 07:00 Uhr