Ethikrat mahnt vor Bauernprotesten zu weniger ruppigem Ton

Berlin: Einen Tag vor Beginn der Protestwoche der Bauern hat der Deutsche Ethikrat den Stil öffentlicher Debatten kritisiert. Hintergrund ist auch die Blockade-Aktion von Landwirten gegen Wirtschaftsminister Habeck. Die Vorsitzende des Ethikrates, Buyx, sagte, Diskussionen würden immer "ruppiger und empörter" geführt. Wahrscheinlich fühlten sich einige dadurch ermuntert, rote Linien zu überschreiten. Zwar seien "knackige Debatten" wichtig, Gewalt sei aber niemals akzeptabel, so Buyx. Sie rief Politiker und Medien dazu auf, ausgleichend und mäßigend zu wirken. Der Bauernverband hat an seine Mitglieder appelliert, bei der Protestwoche gegen die Agrarpolitik stets friedlich zu demonstrieren. Verbandschef Rukwied warnte zudem rechte Gruppierungen davor, die Proteste zu unterwandern. Radikale Gruppen wolle man auf den Bauerndemos nicht haben, so Rukwied.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 13:00 Uhr