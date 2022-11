Kurzmeldung ein/ausklappen Ethikrat mahnt mehr Hilfen für Kinder und Jugendliche an

Berlin: Nach den Erfahrungen in der Corona-Pandemie fordert der Deutsche Ethikrat mehr Beratungs- und Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche. Deren psychische Belastungen seien oft übersehen worden, so das Gremium in seinen heute veröffentlichten Empfehlungen unter dem Titel "Pandemie und psychische Gesundheit". Die Auswirkungen, wie etwa Essstörungen, mehr psychische Erkrankungen und übermäßiger Medienkonsum seien bis heute spürbar, vor allem bei sozial benachteiligten jungen Menschen. Mit Blick auf die aktuelle Energiekrise forderte der Ethikrat, die Jugend nicht noch einmal derart einseitig in ihrer Lebensentfaltung zu beschränken. Künftig dürften die Jungen nicht die größte Last einer Krisenbewältigung tragen, sondern müssten mit allen Kräften geschützt werden.

