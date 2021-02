Ethikrat lehnt besondere Regeln für Geimpfte derzeit ab

Nachrichtenarchiv - 04.02.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Deutsche Ethikrat sieht Erleichterungen für Geimpfte zum jetzigen Zeitpunkt kritisch. Das Gremium begründet das damit, dass man noch nicht wisse, ob die Geimpften noch ansteckend sind. Abstandhalten und Tragen einer Maske sei auch für geimpfte Menschen zumutbar, so die Vorsitzende des Rates Buyx. Die Experten sehen aber Lockerungsmöglichkeiten für alle, wenn ausreichend viele Menschen geimpft sind. Sonderregelungen können sie sich in Senioren- und Pflegeheimen vorstellen, sobald in den Einrichtungen alle eine Impfung haben. Auch keine Ausnahmen sollen aus Sicht des Ethikrates Profisportler bekommen. Dasselbe gilt für geimpfte Zuschauer. Der deutsche Hotel- und Gaststättenverband will sich an der Lockerungsdebatte für Geimpfte nicht beteiligen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2021 15:00 Uhr