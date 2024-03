Ethikrat fordert gerechtere Verteilung von Lasten des Klimawandels

Berlin: Der Deutsche Ethikrat fordert eine gerechte Verteilung der Lasten im Kampf gegen den Klimawandel. Das geht aus einer Stellungnahme zum Thema Klimagerechtigkeit hervor. Dabei sei sowohl der Staat, aber auch jeder Einzelne gefragt. Aber, eine moralische Kritik an Entscheidungen im Bereich der privaten Lebensführung und des Konsums sei kein Ersatz für notwendige politische Maßnahmen, so der Ethikrat. Staatliche, aber auch kollektive Akteure müssten stärker in die Verantwortung genommen werden, sagte die Rats-Vorsitzende Buyx. Der Deutsche Ethikrat ist ein unabhängiges, derzeit 24-köpfiges Gremium, das die Bundesregierung und den Bundestag berät und gesellschaftliche Diskussionen fördern soll. Die Mitglieder sind Wissenschaftler und Verbandsvertreter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 15:00 Uhr