Etatplanung sieht weniger Geld für Kindergrundsicherung vor

Scholz lehnt stärkere Erhöhung des Mindestlohns ab

Berlin: Der Mindestlohn wird so erhöht wie von der Mindestlohnkommission vorgeschlagen. Das hat Bundeskanzler Scholz im ARD-Sommerinterview klargestellt - und damit Forderungen von SPD-Chef Klingbeil nach einer stärkeren Erhöhung zurückgewiesen. Es sei klar, dass alle in der Partei ein bißchen enttäuscht seien von dem Vorschlag des Gremiums, sagte Scholz. Aber man habe sich darauf geeinigt, den Mindestlohn politisch festzusetzen und die Entscheidung der Kommission zu respektieren - und das werde man natürlich tun, so der Kanzler. Bei der jüngsten Empfehlung hatten die Arbeitgeber-Vertreter in der Kommission die Gewerkschaftler überstimmt: Demnach soll der Mindestlohn von aktuell 12 Euro im nächsten Jahr auf 12 Euro 41 steigen und 2025 dann auf 12 Euro 82.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2023 23:00 Uhr