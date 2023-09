Estland und Lettland kaufen Luftabwehrsystem Iris-T

Röthenbach an der Pegnitz: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat im Rahmen der European Sky Shield Initiative die Verteidigungsminister von Estland und Lettland in Mittelfranken empfangen. In Röthenbach produziert der Rüstungskonzern Diehl, der auch das in der Ukraine eingesetzte Abwehrsystem Iris-T herstellt. Pistorius kündigte die Lieferung des Waffensystems an die baltischen Staaten an. Er lobte, dass der Deal in nur wenigen Monaten zustande gekommen sei. Auch bei Wartung, Ausbildung und Reparatur wolle man enger zusammenarbeiten, dafür seien auch die Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg hilfreich. Der estnische Verteidigungsminister Pevkur dankte Deutschland für die Unterstützung beim Ausbau der Luftabwehr im Baltikum. Deutschland sei nun der wichtigste Verteidigungspartner seines Landes und habe damit die USA abgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 17:00 Uhr