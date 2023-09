Estland und Lettland kaufen deutsche IRIS-T-Flugabwehr

Röthenbach: Estland und Lettland wollen gemeinsam das deutsche Mittelstrecken-Luftabwehrsystem Iris-T erwerben. Die Verteidigungsminister der beiden baltischen EU- und Nato-Länder unterzeichneten dazu im mittelfränkischen Röthenbach eine Rahmenvereinbarung über den Kauf des Systems vom Hersteller Diehl Defence. Nähere Angaben dazu, wie viele Systeme angeschafft werden sollen und zu welchem Preis, wurden nicht gemacht. Wie es hieß, wird der Kauf aber die größte Investition in die Luftverteidigung in der Geschichte Lettlands und Estlands sein. Gemeinsam mit Verteidigungsminister Pistorius unterzeichneten die Minister zudem eine Absichtserklärung über die künftige Beteiligung beider Länder an dem von Deutschland initiierten europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield. Es soll dabei helfen, Lücken im Nato-Schutzschirm für Europa zu schließen

