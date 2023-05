Essstörungen nehmen laut KKH-Studie stark zu

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj besucht Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag

Den Haag: Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt auf seiner Reise durch Europa weiter persönlich für mehr Unterstützung. Am Vormittag ist er in den Niederlanden eingetroffen, wo er derzeit den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag besucht. Das Gericht hatte Mitte März den russischen Präsidenten Putin und dessen sogenannte Kinderrechtsbeauftragte wegen der Verschleppung von Kindern aus der Ukraine angeklagt. Auf dem Plan steht außerdem eine Rede Selenskyjs mit dem Titel" Kein Frieden ohne Gerechtigkeit". Am Morgen hat sich der ukrainische Präsident mit Abgeordneten des niederländischen Parlaments getroffen. Im Laufe des Tages sind auch Gespräche mit Premier Rutte und Verteidigungsministerin Ollongren geplant. Die Niederlande haben die Ukraine gegen den russischen Agressor von Anfang an mit Waffen unterstützt. Selenskyj war nach einem Überraschungsbesuch in Finnland gestern Abend mit einer niederländischen Regierungsmaschine nach Amsterdam geflogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2023 12:00 Uhr