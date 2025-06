Essenslieferdienste müssen wegen Markt-Absprachen Strafe zahlen

EU-Kommission deckt Kartell bei Essenslieferdiensten auf: Die Unternehmen Delivery Hero mit Sitz in Berlin und der ursprünglich spanische Lieferdienst Globo sollen sich zwischen 2018 und 2022 abgesprochen haben - zum Beispiel darüber, wer in Europa welche Märkte übernimmt. Inzwischen ist Delivery Hero in über 70 Ländern aktiv und hat Globo übernommen. Die Firmen wurden mit Strafen von 329 Millionen Euro belegt.

