Essener Polizei vereitelt offenbar Anschlag auf Schule

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat wahrscheinlich einen Anschlag auf eine Schule verhindert. Das sagte Innenminister Reul, nachdem Beamte einen 16-jährigen Schüler in der elterlichen Wohnung in Essen festgenommen hatten. Die Ermittler fanden dort eine selbstgebaute Schusswaffe und Material zum Bau einer Bombe. Zudem stellten die Beamten rechtsextremistische Schriften sicher. Reul zufolge gibt es Anzeichen für psychische Probleme bei dem Jugendlichen. Die Polizei hatte einen Hinweis erhalten, wonach der 16-Jährige einen Bombe in seiner Essener Schule platzieren wollte. Ein Sprengsatz wurde aber nicht gefunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 17:00 Uhr