Essener Polizei ermittelt wegen Einschusslöchern an der Synagoge

Katar setzt Bierverbot rund um WM-Stadien durch

Doha: Katar als Gastgeber der Fußball-WM verbietet nun doch Alkohol rund um die Stadien. Zwei Tage bevor die Weltmeisterschaft beginnt, hat das Emirat damit eine Vereinbarung mit der Fifa gekippt. Zur Begründung wurde auf zahlreiche Fans aus dem Nahen Osten und Südasien hingewiesen. Für sie sei die Anwesenheit von Alkohol kein angenehmes Erlebnis, sagte ein mit der Entscheidung befasster Insider. Eigentlich sollte es vor und nach den Spielen in speziellen Verkaufszelten alkoholhaltiges Bier geben. Nun wird dies nur noch auf dem offiziellen Fanfest in Doha ausgeschenkt und an anderen lizensierten Veranstaltungsorten. Das Bierverbot war auf der ersten Pressekonferenz des Deutschen Fußball Bundes im deutschen Quartier in Al Ruwais kein Thema. DFB-Präsident Neuendorf gab sich optimistisch was einen erfolgreichen Start der Nationalelf gegen Japan am kommenden Mittwoch angeht. Der Spirit der Mannschaft sei gut, so Neuendorf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 13:00 Uhr