Esken will auf SPD-Parteivorsitz verzichten

Berlin: SPD-Chefin Saskia Esken tritt nicht mehr zur Wiederwahl als Parteivorsitzende an. Das hat sie exklusiv dem ARD-Hauptstadtstudio mitgeteilt. Wörtlich sagte sie: "Ich hatte die Freude und die Ehre sechs Jahre lang die Vorsitzende der Partei zu sein. Nun ist es an der Zeit der SPD Raum für Erneuerung zu geben." Damit steht fest, dass Esken auf dem Parteitag der Sozialdemokraten im Juni nicht mehr kandidieren wird. Esken stand seit 2019 der SPD vor, zuletzt gemeinsam mit Lars Klingbeil. Nach der verpatzten Bundestagswahl und im Zuge von Zugeständnissen bei der schwarz-roten Regierungsbildung war die 63-Jährige immer wieder mit in die Kritik geraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 19:00 Uhr