Esken und Söder prognostizieren Wirtschaftsaufschwung

Berlin: Die SPD will sich in einer gemeinsamen Bundesregierung mit der Union für neue Steuern auf hohe Einkommen einsetzen. Hierzu habe es in den Koalitionsverhandlungen noch keine Einigung gegeben, sagte die Co-Vorsitzende der SPD, Esken, im Interview mit dem Deutschlandfunk. Geplante Steuersenkungen auf kleine und mittlere Einkommen müssten aber gegenfinanziert werden. Mit den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag könne wieder eine wirtschaftliche Dynamik entstehen, erklärte Esken. Hierzu würden vor allem Sonderabschreibungen beitragen. Auch CSU-Chef Söder sieht darin einen wichtigen Baustein für einen konjunkturellen Aufschwung. Union und SPD würden ein "Aufholprogramm" für die Wirtschaft starten. Um Unternehmen zu entlasten, soll laut Söder auch viel Bürokratie abgebaut werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 09:00 Uhr