Esken schließt SPD-Bündnis unter grüner Kanzlerschaft nicht aus

Trier stellt diesjährigen Hitzerekord auf

Trier: In der südwestdeutschen Stadt ist die bundesweit höchste Temperatur des bisherigen Jahres gemessen worden. Wie der Deutsche Wetterdienst am Abend mitteilte, wurden in Trier-Petrisberg 38,6 Grad erreicht. An einer anderen Stelle in der Stadt wurden 38,2 Grad registirert. Platz drei teilten sich mit jeweils 37,5 Grad die Wetterstationen in Kahl am Main in Bayern und am Frankfurter Flughafen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2020 23:00 Uhr