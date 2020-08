Esken schließt SPD-Bündnis unter grüner Kanzlerschaft nicht aus

Papst erinnert an die Opfer der Atombomben-Abwürfe

Rom: Papst Franziskus hat sich erneut für eine Welt ohne Atomwaffen ausgesprochen. Das katholische Kirchenoberhaupt erinnerte bei seinem Mittagsgebet an die "tragischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki" am 6. und 9. August 1945. Zuletzt hatte der Papst in einem Brief an die Gedenkstätte von Hiroshima betont, die Nutzung der Atomenergie zu Kriegszwecken sei unmoralisch. In Nagasaki ist am Morgen an die Opfer des Atombomben-Angriffs und die Zerstörung der Stadt vor 75 Jahren erinnert worden. In der Urakami-Kirche nahe dem Einschlagsort der Bombe fand eine Messe statt. Im Friedenspark versammelten sich Menschen zu einer Gedenkveranstaltung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2020 14:00 Uhr