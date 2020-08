Esken schließt Bündnis mit Linker nicht aus

Nachrichtenarchiv - 09.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD-Vorsitzende Esken kann sich sowohl ein Bündnis mit der Linken als auch eine Regierung unter grüner Kanzlerschaft vorstellen. Das hat sie im ARD-"Sommerinterview" deutlich gemacht. Die SPD strebe in der nächsten Legislaturperiode ein - Zitat Esken - "progressives Bündnis" an. So wäre eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei möglich und denkbar. Esken schloss auch nicht aus, in ein Bündnis unter Führung der Grünen einzutreten. Da gehe es nicht um Eitelkeit, sondern um gute Politik für die Menschen im Land. Offen für eine Koalition mit der Linken äußerte sich auch Co-SPD-Chef Walter-Borjans. Ziel sei es, sagte er, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt der eigenen Politik zu stellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2020 23:00 Uhr