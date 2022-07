Esken nennt längere Laufzeiten für Atommeiler "komplett unsinnig"

Nachrichtenarchiv - 13.07.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, hat vor sozialen Verwerfungen angesichts steigender Inflation und Energiepreise gewarnt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er wörtlich: "Die Situation ist bedrohlich." Viele Menschen befänden sich bereits in einer Notsituation, weil alles teurer geworden sei. Fratzscher warf der Politik vor, bei den Entlastungspaketen zu sehr nach dem Gießkannenprinzip vorgegangen zu sein. Der FDP-Politiker Dürr rief angesichts der Gaskrise alle Verbraucher auf, über den Sommer so viel Energie zu sparen wie möglich. Außerdem sprach er sich erneut dafür aus, die Laufzeit für die Atomkraftwerke zu verlängern. SPD-Chefin Esken lehnt das ab. In der "Süddeutschen Zeitung" sagte sie, das sei aus energie-, wirtschafts- und sicherheitspolitischer Sicht komplett unsinnig: Die AKWs lieferten Strom und keine Wärme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2022 10:00 Uhr