Esken kritisiert Etat-Kürzungen für Migration

Berlin: Die Co-Vorsitzende der SPD, Esken, hat sich dafür ausgesprochen, dass die Mittel für die Integration von Geflüchteten nicht gekürzt werden. In den Tagesthemen sagte sie, diese wichtige Arbeit müsse auskömmlich finanziert werden. Im vom Bundeskabinett beschlossenen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr ist weniger Geld für die Beratung und Betreuung ausländischer Geflüchteter vorgesehen. Da müsse das Parlament noch einmal rangehen, so Esken. Sie kritisierte außerdem Forderungen aus der Union, die Zuwanderung strikt zu begrenzen. Wörtlich sagte sie: "Das Weltgeschehen ist keine Netflix-Serie, wo wir einfach mal auf Pause drücken können." CDU-Politiker Spahn hatte am Wochenende eine stärkere Beschränkung der Einwanderung nach Deutschland gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 07:00 Uhr