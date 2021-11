Esken kandidiert erneut für SPD-Parteivorsitz

Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In das Ringen um die neue SPD-Spitze kommt Bewegung. Nachdem der bisherige Vorsitzende Walter-Borjans seinen Rückzug bekanntgegeben hatte, kündigte die Co-Vorsitzende Esken nun eine erneute Kandidatur an. In einem Interview sagte die 60-jährige Baden-Württembergerin, die SPD sei geeint, erfolgreich und stark wie seit Jahren nicht mehr. Diesen Weg wolle sie fortsetzen. Am Montag will der Parteivorstand einen Vorschlag für das neue Führungs-Duo machen. Im Rennen sind unter anderen Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig sowie Generalsekretär Klingbeil.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 04.11.2021 20:00 Uhr