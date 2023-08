Esken fordert mehr Anreize für Frauen in Jobs

Berlin: In der Diskussion über den Fachkräftemangel fordert die SPD-Vorsitzende Esken Anreize, damit mehr Frauen länger arbeiten. Der "Rheinischen Post" sagte sie, erforderlich seien Investitionen in Kitas, Schulen und die Tagespflege. Und es brauche auch Vergünstigungen bei der Einkommensteuer für Menschen, die ihre Teilzeit aufstocken. Wenn die etwa zweieinhalb Millionen Frauen in Teilzeit nur eine Stunde pro Woche mehr arbeiten würden, entspreche das 70.000 Vollzeitkräften, betonte Esken. Die SPD will ihren Worten zufolge nun ein Konzept vorlegen. Ihr Vorschlag: Väter sollen Elterngeld nur dann erhalten, wenn sie mindestens sechs Monate Elternzeit nehmen. Das bringe mehr Gleichgewicht in die Kinderbetreuung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 11:00 Uhr