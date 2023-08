Esken fordert mehr Anreize für Frauen in Jobs

Berlin: In der Diskussion über den Fachkräftemangel fordert die SPD-Vorsitzende Esken Anreize, damit mehr Frauen länger arbeiten. Der "Rheinischen Post" sagte sie, erforderlich seien Investitionen in Kitas, Schulen und die Tagespflege. Und es brauche auch Vergünstigungen bei der Einkommensteuer für Menschen, die ihre Teilzeit aufstocken. Wenn die etwa zwei einhalb Millionen Frauen in Teilzeit nur eine Stunde pro Woche mehr arbeiten würden, entspräche das 70 000 Vollzeitkräften, betonte Esken. Die SPD wolle nun ein Konzept vorlegen. Ihrer Meinung nach müsse Deutschland endlich damit aufhören, ein Modell zu fördern, das Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwere.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 09:00 Uhr