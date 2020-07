Esken fordert konsequentes Vorgehen gegen Rechtsextremismus in der Polizei

Nachrichtenarchiv - 15.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Hintergrund der Vorgänge in Hessen werden Forderungen laut, das Thema Rechtsextremismus bei der Polizei entschlossener anzugehen. SPD-Co-Chefin Esken sagte, in den vergangenen Monaten hätten sich die Hinweise auf rechtsextreme und gewaltbereite Täter und Netzwerke in den Reihen der Sicherheitsbehörden gehäuft. Das sei ein Alarmzeichen für die Politik, und es müsse klar sein, dass es sich nicht um bedauerliche Einzelfälle handle, betonte Esken im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In Hessen hatte die Fraktionschefin der Linken, Wissler, Drohmails erhalten. Ihre Daten waren zuvor über einen Polizeicomputer abgefragt worden. Inzwischen steht fest, dass neben Wissler auch noch weitere Parteikolleginnen bedroht worden sind. Das teilte die Partei am Abend mit. Als Konsequenz aus der Affäre hat gestern der hessische Polizeipräsident Münch um vorzeitige Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebeten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2020 06:00 Uhr