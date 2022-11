Esken erwartet schnelle Einigung im Streit über Bürgergeld

Nachrichtenarchiv - 19.11.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Streit über das Bürgergeld rechnet SPD-Chefin Esken mit einer schnellen Einigung zwischen den Ampel-Parteien und der Union. Man sei es den Menschen schuldig, dass das Bürgergeld am 1. Januar starten könne, sagte sie dem Tagesspiegel. Es werde im Vermittlungsausschuss einen guten Kompromiss geben. Ähnlich äußerte sich FDP-Generalsekretär Djir-Sarai zur Deutschen Presse-Agentur. Er sei zuversichtlich, dass eine rasche Einigung gelingen könne. Die FDP habe bereits deutlich gemacht, so Djir-Sarai, dass sie für Änderungen etwa bei Sanktionen oder beim Schonvermögen offen sei. Die Union machte deutlich, dass sie auf schärferen Sanktionsmöglichkeiten und strengeren Vermögensgrenzen beharrt. Man sei in den Positionen noch sehr weit auseinander, sagte CDU-Generalsekretär Czaja dem Reutlinger General-Anzeiger, daher halte er eine rasche Einigung für unrealistisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2022 06:45 Uhr