Esken erwartet Einigung im Haushaltsstreit noch in dieser Woche

Berlin: Spitzenpolitiker der Ampel-Parteien haben sich zuversichtlich über die aktuellen Haushaltsgespräche geäußert. SPD-Chefin Esken sprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF von einer Grundlage, um weiterzuregieren und einer Lösung noch in dieser Woche. Die Koalition müsse nun andere Mittel finden, um etwa die Unterstützung der Ukraine und das Erreichen der Klimaneutralität zu finanzieren. FDP-Fraktionschef Dürr nannte es im Deutschlandfunk "stemmbar", die Lücke von 17 Milliarden Euro im Bundeshaushalt für 2024 zu schließen. Gestern am späten Abend hatten Kanzler Scholz für die SPD, Vizekanzler Habeck für die Grünen und Finanzminister Lindner für die FDP beschlossen, ihre Verhandlungen über den Haushalt auf heute zu vertagen. Die SPD schließt Einsparungen im Sozialbereich aus, die FDP will aber die Haushaltslücke vor allem durch Einsparungen schließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 10:00 Uhr