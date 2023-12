Esken dringt auf Parteitag erneut auf Reform der Schuldenbremse

Berlin: SPD-Chefin Esken hat zum Auftakt des Bundesparteitags erneut auf Korrekturen an der Schuldenbremse gedrängt. Zukunftsinvestitionen müssten anders behandelt werden als laufende Kosten, sagte sie vor den rund 600 Delegierten in Berlin. Zu den laufenden Haushaltsverhandlungen innerhalb der Ampelkoalition stellte Esken klar, dass Kürzungen im Sozialbereich mit der SPD nicht zu machen seien. Das schließe auch die geplante Kindergrundsicherung ein. Hart attackierte Esken CDU-Chef Merz. Dieser arbeite gegen die Regierung, aber auch gegen den Zusammenhalt und gegen das Land. Für den billigen Erfolg einer Schlagzeile nehme Merz in Kauf, das Land zu spalten. Das sei verantwortungslos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 13:00 Uhr