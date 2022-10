Esken beklagt teils erfolglose Kommunikation der Regierung

Fußball: FC Bayern schlägt Leverkusen und beendet Serie ohne Siege

München: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München Leverkusen 4:0 geschlagen. Die Bayern beenden damit eine Serie von vier Spieltagen ohne Sieg und liegen nur noch zwei Punkte hinter Tabellenführer Union Berlin. In der 2. Liga hat der HSV 2:1 in Hannover gewonnen. Darmstadt gewann in Paderborn ebenfalls 2:1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2022 02:00 Uhr