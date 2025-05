ESC wird von Nahost-Konflikt überschattet

Basel: In der Schweiz hat das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests begonnen. Deutschland wird in diesem Jahr von Abor und Tynna vertreten. Das Geschwisterduo startet auf Startplatz 16. Zuvor hatte es Kontroversen um die Teilnahme Israels an dem Wettbewerb gegeben. Der spanische Rundfunk erhielt eine Rüge des Ausrichters, der Europäischen Rundfunkunion. Ein Kommentator hatte eine Debatte um den Ausschluss Israels vom ESC gefordert.

