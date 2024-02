ESC: Isaak singt für Deutschland in Malmö

Malmö: Der Musiker Isaak vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest in Schweden. Das hat ein gemeinsames Voting von Publikum und Jury ergeben. Das Lied des 28-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen hat den Titel "Always On The Run". Bekannt geworden ist Isaak durch zwei Talentshows im Fernsehen. Auf Platz zwei des Vorentscheids landete Max Mutzke, der bereits vor 20 Jahren für Deutschland beim ESC gesungen hat. Insgesamt hatten sich neun Künstler und Gruppen um den deutschen Startplatz beworben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 12:15 Uhr