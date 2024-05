ESC-Finale findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt

Malmö: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen findet heute Abend das Finale des 68. Eurovision Song Contests statt. Das sonst so bunte und fröhliche Fest wird in diesem Jahr vom Gaza-Krieg überschattet. Tausende Demonstranten forderten, Israel wegen seines Vorgehens auszuschließen. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft und wird von Sicherheitskräften aus Dänemark und Norwegen unterstützt. 26 Länder treten beim größten Gesangswettbewerb der Welt in Malmö in Südschweden gegeneinander an. Deutschland versucht mit dem Künstler Isaak und dem Lied "Always On The Run" dem Fluch des ewigen letzten Platzes zu entgehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 07:00 Uhr