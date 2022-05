ESC beginnt mit "Give Peace a Chance"

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Turin: Ein Videoclip mit der Friedenshymne "Give peace a chance" von John Lennon hat am Abend den Eurovision Song Contest eröffnet. Zuschauer sangen und klatschten zu der Botschaft, viele zeigten Ukraine-Flaggen. Das ukrainische "Kalush Orchestra" gilt beim weltweit meistbeachteten Musik-Wettbewerb als Favorit. Russland ist in diesem Jahr von der Teilnahme am ESC ausgeschlossen. Für Deutschland ist Malik Harris aus dem oberbayerischen Landsberg an den Start gegangen. Ihm werden allerdings nur geringe Chancen auf einen Sieg eingeräumt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 22:00 Uhr