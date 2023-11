ESA veröffentlicht erste Farbbilder des Weltraumteleskops Euclid

Darmstadt: Vom europäischen Weltraumteleskop Euclid gibt es vier Monate nach dem Start ins All erstmals Farbbilder. Sie bieten spektakuläre Einblicke in ferne Galaxien. Das Europäische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt hat die Bilder nun der Öffentlichkeit präsentiert. Unter anderem ist der sogenannte Pferdekopfnebel im Orion-Sternbild zu erkennen, der etwa 1.500 Lichtjahre von der Erde entfernt ist; außerdem Spiralgalaxien und - wie die Astronomen erläutern - indirekte Beweise für die Existenz Dunkler Materie. Das aufregendste Bild stammt laut Europäischer Weltraumagentur vom sogenannten Perseushaufen. Das ist eine Ansammlung von Galaxien im Sternbild Perseus. Im Hintergrund befinden sich mehr als 100.000 weitere Galaxien, die rund zehn Milliarden Lichtjahre entfernt sind und bislang noch nie beobachtet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 19:00 Uhr