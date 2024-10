Esa startet Mission zur Asteroiden-Abwehr im All

Darmstadt: Die Europäische Raumfahrtagentur Esa hat ihre Mission zur Abwehr von Asteroiden im All gestartet. Die Sonde flog an Bord einer Rakete ins All, die dem privaten Raumfahrtunternehmen Space X gehört. Esa-Generaldirektor Aschbacher sprach von einem Schritt zur planetaren Verteidigung. Er betonte aber, dass die Wissenschaft derzeit keine Erkenntnisse darüber habe, dass ein Asteroid in den nächsten drei Generationen eine tödliche Wirkung auf der Erde haben könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 21:30 Uhr