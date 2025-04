ESA schießt Uhren ins All um Relativitätstheorie zu überprüfen

Cape Canaveral: Forscher der europäischen Raumfahrtbehörde Esa schicken heute Atomuhren ins Weltall, um Fragen zu Raum und Zeit zu überprüfen. Das Instrument Aces soll von Florida aus mit einer SpaceX Rakete starten und morgen an der ISS ankommen. Mit dem Messinstrument wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überprüfen, wie sich die Zeit hier auf der Erde und im All unterscheidet. Die ESA erhofft sich Erkenntnisse über die Allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Der nahm an, dass Schwerkraft Zeit im Grunde verlangsame. Andere Experimente hätten bereits bewiesen, dass die Zeit in höheren Lagen, etwa im Gebirge, schneller vergehe als auf Meeresniveau.

