ESA schickt Weltraumteleskop Euclid ins All

Cape Canaveral: Die Europäische Raumfahrtagentur Esa will heute ihr neues Weltraumteleskop Euclid ins All bringen. Der Start der Trägerrakete im US-Bundesstaat Florida ist für den späten Nachmittag deutscher Zeit geplant. Anschließend soll die Sonde rund 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen. Dafür wird sei einen Monat brauchen. Das Teleskop soll zahlreiche Galaxien vermessen und die unsichtbare dunkle Materie sowei die noch rätselhaftere dunkle Energie erforschen.

