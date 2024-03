ESA sagt Weltraumschrott den Kampf an

München: Die Europäische Weltraumorganisation Esa warnt vor einer wachsenden Kollisionsgefahr im All durch Weltraumschrott. Wie Generaldirektor Aschbacher der "Augsburger Allgemeinen" sagte, wird sich die Zahl der rund 9.000 aktiven Satelliten im Weltraum in den kommenden Jahren vervielfachen. Die ESA kündigte deshalb eine neue Initiative an: Ein Satellit solle künftig nicht mehr 25, sondern fünf Jahre nach Ende seiner Laufzeit aus dem Orbit genommen werden. Derzeit entwickelt die ESA eine entsprechende Charta. Zwei Drittel der aktiven Satelliten gehören zu Elon Musks Starlink-Konstellation.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2024 12:15 Uhr