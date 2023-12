ESA fordert mehr Investitionen in Raumfahrt

Paris: Die Europäische Weltraumorganisation ESA fordert mehr Geld von Deutschland für Raumfahrt-Projekte. Zwar habe man hier immer noch eine einzigartige Industrie, aber andere Länder würden ihre Beiträge zur ESA stark erhöhen, sagte ESA-Chef Aschbacher der "Welt am Sonntag". Das müsse Deutschland ernst nehmen, damit die deutsche Raumfahrt-Industrie nicht abwandere. Laut Aschbacher belegen Studien, dass für jeden in den Weltraum investierten Euro bis zu zehn Mal so viel in die Gesamtwirtschaft zurückfließen kann.

