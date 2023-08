Es gibt weiterhin viel Hass und Hetze im Netz in Bayern

München: Trotz des hohen Fahndungsdrucks von Justiz und Polizei bleiben Hass und Hetze im Internet in Bayern ein großes Problem. Die Zahl der angezeigten Straftaten ging zwar im vergangenen Jahr leicht zurück, bleibt aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Das geht aus dem Lagebild Hasskriminalität hervor, das heute in München vorgestellt wurde. Besonders die Zahl der antisemitischen Straftaten bleibt demnach hoch. Bayerns Innenminister Herrmann und Justizminister Eisenreich betonten, Hasskriminalität habe leider weiter Konjunktur. Laut Herrmann dominierten in fast 50 Prozent aller Fälle Volksverhetzungsdelikte die Statistik, gefolgt von Beleidigungen. Beide Minister verwiesen auch auf die hohe Aufklärungsquote in diesem Bereich. Allein im vergangenen Jahr hätten rund zwei Drittel der angezeigten Fälle aufgeklärt werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 20:00 Uhr