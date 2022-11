Es gibt mehr Firmen-Insolvenzen

Nachrichtenarchiv - 11.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Immer mehr Unternehmen in Deutschland droht die Pleite. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es im Oktober gut 18 Prozent mehr Regel-Insolvenzanträge als im Vormonat. Die Zahl gilt als Frühindikator. Besonders die Baubranche ist demnach betroffen. Sie beklagt derzeit wegen der Energiekrise Lieferengpässe und Projektstornierungen. Auch laut dem aktuellen Ifo-Geschäftsklima-Index wachsen die Sorgen in der Wirtschaft, gerade bei Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständigen. Laut der Umfrage bangt in diesem Bereich inzwischen fast jede fünfte Firma um ihre Existenz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2022 12:00 Uhr