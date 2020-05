Es gibt erneut massive Kritik an Thüringens FDP-Chef Kemmerich

Nachrichtenarchiv - 10.05.2020 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bayerischen Landtag, Hagen, hat seinen Thüringer Parteifreund Kemmerich für dessen Teilnahme an einer Demonstration gegen die Corona-Regeln in Gera heftig kritisiert. Er habe kein Verständnis dafür, wenn sich ein Politiker ohne Mundschutz und Mindestabstand in einer Menschenmenge bewegt, so Hagen, das sei ein schlechtes Vorbild. FDP-Chef Lindner monierte, dass Kemmerich sich gestern in Gera in - Zitat - "obskure Kreise" begeben habe. An der Aktion hatten sich auch Verschwörungstheoretiker und AfD-Politiker beteiligt. Kemmerich hat sich inzwischen für sein Verhalten entschuldigt. Es sei nicht seine Absicht gewesen, der AfD oder Verschwörungstheoretikern eine Plattform zu bieten. Er sehe aber ein, dass er genau das getan habe. Kemmerich hatte schon im Februar bundesweit für Empörung gesorgt, als er sich mit Stimmen von AfD, CDU und FDP in Thüringen zum Ministerpräsidenten wählen ließ.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.05.2020 15:30 Uhr