Es gibt deutlich mehr Angriffe auf Geflüchtete

Berlin: Die Zahl der Angriffe auf Asylbewerber, Flüchtlinge und ihre Unterkünfte ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Mit etwa 1.500 Angriffen gab es demnach in den ersten neun Monaten dieses Jahres bereits mehr Attacken als im gesamten vergangenen Jahr. Die Linken-Abgeordnete Bünger forderte Bund und Länder auf, schnell Schutzkonzepte zu erarbeiten und umzusetzen. Sie sieht einen Grund für den Anstieg in der aktuellen Asyldebatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 10:00 Uhr